Noul mers al trenurilor a intrat in vigoare. Anuntul facut de CFR

Noul Mers al Trenurilor intrat in vigoare duminica, urmand sa fie valabil pana in 14 decembrie 2019. Zilnic, vor fi in circulatie peste 1.200 de trenuri, in functie de perioada din an, fiind suplimentate unele rute sau introduse trenuri noi. Potrivit CFR Calatori, duminica intra in vigoare noul Mers al Trenurilor 2018-2019, care va fi valabil pana in 14 decembrie 2019. Astfel, zilnic se vor afla in circulatie peste 1.200 de trenuri, in functie de perioada din an. Trenurile Zapezii vor circula spre si dinspre cele mai cautate statiuni montane pentru schi, precum cele de pe Valea Prahovei si Vatra Dornei. In plus, in perioada 8 ianuarie - 28 februarie, biletele valabile la T ...