Noul ministru al Cercetarii, primele declarații dupa ce Iohannis a semnat decretul: 'Cand am spus ca Teoria lui Darwin are niste probleme, are niste probleme'

Nicolae Hurduc, noul ministru al Cercetării şi Inovării, a prezentat planurile pentru noua instituţie pe care o va conduce şi pentru care va depune jurământul în această seară.

„Cunosc foarte bine problemele din cercetare. Am activat timp de zece ani într-un ONG, Forumul Academic Român, unde am acumulat experienţa necesară pentru a stăpâni problematica din cercetare şi inovare. Pentru mine, ministerul Cercetării şi Inovării este esenţial pentru dezvoltarea unei ţări. România dispune de o resursă umană foarte bine pregatită. Vreau să promovăm şi să provocăm tinerii şi să generăm cât mai multe competiţii pe proiecte, lucru care nu s-a întâmplat până acum. Activitatea din cercetare necesită foarte mult timp şi foarte multe sacrificii. Voi încerca să fac cât mai funcţional acest minister pentru a putea accesa fonduri europene. Următorul exerciţiu financiar european va fi foarte important pentru proiectele din cercetare şi inovare”, a declarat decanul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”.

Universitarul ieşean, care este şi reprezentantul României în comitetul ştiinţific al CERN, cel mai mare institut din lume care studiază fizica particulelor, a făcut câteva clarificări după preluarea afirmaţiei sale: „îmi este foarte greu că omul se trage din maimuţă“.

„Când am spus că Teoria lui Darwin are nişte probleme, are nişte probleme. Deja, din cele patru idei care au stat la baza teorie evoluţionismului, una a fost demonstrată că nu-i corectă. E normal, este o teorie care a fost emisă în 1860. În anul 2018, deja s-au făcut paşi în ce priveşte cunoaşterea, la nivel de genetică. Mă refer la aspecte legate de structura ADN-ului, la mesaje genetice, deci n-am lansat o vorbă care să aibă impact în ziar. Interviul cu sintagma «omul se trage din maimuţă» în titlu nu era un articol adresat unei reviste de specialitate, astfel că lucrurile au fost interpretate după aceea într-o manieră distractivă pentru mine. Nu înseamnă că teoria nu e valabilă în ansamblul ei, ci că are zone care vor trebui schimbate, la asta m-am referit. În ce priveşte teoria universurilor paralele, e o teorie cu modele matematice care are în spate fizicieni de marcă precum Stephen Hawking. Sunt nişte teorii mai noi, pe care lumea nu le ştie şi atunci le interpretează în funcţie de nivelul de înţelegere al fiecăruia. Dar vreau să spun că ceea ce am afirmat are baze ştiinţifice“, a explicat Nicolae Hurduc, pentru Ziarul de Iaşi.

În cadrul conferinţei, acesta nu a putut preciza clar când s-a înscris în PSD Iaşi, asta după ce în spaţiul public a apărut informaţia că adeziunea a fost scrisă în ziua nominalizării pentru funcţia de ministru.