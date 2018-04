Noutati despre Andreea Rodiana, tanara care se lupta cu cancerul: "Totul este pentru dumneavoastra"- VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tanara din Iasi care duce o lupta extrem de grea pentru a combate cancerul transmite un nou mesaj pe pagina sa de . Andreea Rodiana are nevoie in continuare de bani pentru a duce pana la capat tratamentele si cere ajutorul nostru. De asemenea, Andreea a transmis si urari cu prilejul Pastelui. "A 6 pagina a jurnalului meu.. Am pregatit un nou video PENTRU VOI! Totul este pentru dumneavoastra, oameni cu suflet curat ce m au ajutat sa ajung la Viena. Din fericire am inceput tratamentele, insa am nevoie de voi ca sa le pot termina. Nu e de stat, e timpul sa luptam! Spun DA promt pentru viata, nu conteaza cat de rau este, cat de periculos. Cancerul nu este docil, dar daca lupti il poti infrange." Pentru cei care vor sa aj ...