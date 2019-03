Novak Djokovic obține a 50-a victorie la Indian Wells

Novak Djokovic, liderul ATP, și-a început lupta pentru cel de-al șaselea titlu la turneul de la Indian Wells cu o victorie în turul doi împotriva americanului Bjorn Fratangelo. Sârbul a fost urmărit în tribune de marele campion Pete Sampras și a declarat ulterior că a vrut să-l impresioneze, potrivit mediafax

Novak Djokovic, locul 1 ATP, l-a învins în turul doi al turneului de la Indian Wells pe americanul Bjorn Fratangelo, scor 7-6(5), 6-2, și a obținut astfel cea de-a 50-a victorie la competiția din California, pe care a câștigat-o deja de cinci ori.

Meciul a durat o oră și 29 de minute, iar în tribune s-a aflat și marele campion Pete Sampras, idolul sârbului din copilărie.

"Trebuie să recunosc că am avut emoții. Nu-l văd pe Pete Sampras atât de des și am fost foarte plăcut surprins să-l văd la meciul meu. E o plăcere, evident, mai ales că este idolul meu de când eram mic. Cred că am încercat puțin prea mult să-l impresionez în primul set. A fost foarte frumos din partea lui să vină și m-am dus la el după meci și i-am mulțumit", a declarat Novak Djokovic, la încheierea partidei.

Dacă va câștiga turneul de la Indian Wells, sârbul va egala recordul deținut de locul 2 ATP Rafael Nadal, de 33 de titluri la turnee Masters 1000.