Nu a mai rezistat! Andra a spus adevarul despre pozele cu ea: Anuntul facut de cantareata in aceasta dimineata despre pozele deochiate

Andra

Andra este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, atat pentru cariera sa de artist, cat si pentru viata de familie, pe care o are alaturi de Catalin Maruta si cei doi copii, David si Eva. Cantareata a fost prezenta in aceasta dimineata la postul de radio Kiss Fm Romania si a spus adevarul despre pozele cu ea dezbracata.

Artista a fost intrebata de realizatori daca vreodata hackerii i-ar sparge calculatorul, ar putea gasi poze compromitatoare cu ea? Vedeta a marturisit ca nu se teme absolut deloc, deoarece nu are poze debracata si nu ar avea cu ce sa o santejeze. „Dezbracata? Nu, din ce imi amintesc, am fost foarte atenta, nu m-am pozat, nu am lasat pe nimeni sa ma pozeze intr-un fel, am fost atenta. In pantaloni scurti, da. La mare, cum am fost„, a raspuns Andra.

A castigat doua trofee la premiile muzicale Radio Romania

Andra a castigat, luni seara (16 aprilie), doua trofee la cea de-a 16-a editie a galei Premiile Muzicale Radio Romania. Artistul anului a fost desemnat Smiley, iar Dida Dragan a primit premiul de excelenta. Vedeta a fost premiata la categoriile „cea mai buna voce feminina” si „cea mai buna piesa pop” („La refren”). Ea a sustinut si un mini-recital la finalul galei care a avut loc al Sala Radio.

„Am avut o seara de poveste! Premiul pentru cea mai bune voce feminina si cel pentru cea mai buna piesa pop mi-au incalzit inima aseara la Premiile Muzicale Radio Romania! Ma simt onorata sa stiu ca ascultati si apreciati muzica mea!”, a scris Andra pe pagina ei de Facebook.

In total, 17 trofee, creatii originale din cristal cu incrustatii de argint, purtand semnatura artistului plastic Ioan Tamaian, au fost inmanate artistilor premiati, potrivit news.ro. Au fost acordate 16 trofee pentru cele mai bune performante inregistrate anul trecut in muzica pop, folk, pop-dance si pop-rock. 25 de artisti si 24 de piese si albume au figurat pe lista nominalizatilor. Cel de-al 17-lea trofeu a insotit premiul de excelenta, acordat in acest an artistei Dida Dragan. Pe scena galei au mai cantat Ioana Ignat, The Motans, The Mono Jacks, Vunk, Florin Chilian si qvartetul Saveica, Dida Dragan, Irina Rimes, Directia 5 si Feli.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.