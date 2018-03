Nu ai cotizat 15 ani la stat? Cat trebuie sa platesti ca sa primesti pensie la batranete

Exista foarte multi romani care nu au activat pe piata muncii timp de 15 ani si astfel risca sa ramana fara pensie la batranete. Exista totusi o modalitate de a plati acum contributia datorata statului roman. Se pare ca un roman trebuie sa plateasca cel putin 247 de lei lunar ca sa fie sigur ca postasul o sa-i aduca o pensie in viitor.

Astfel, pentru 5 ani de vechime, romanii trebuie sa plateasca aproximativ 15.500 de lei. Pana la finele lunii decembrie 2017, cetatenii au ocazia temporara de a achita retroactiv contributia la pensii pentru perioade anterioare in care n-au fost asigurati in niciun sistem de pensii, insa numai in limita a cinci ani. Masura este prevazuta de Legea nr. 186/2016. Contributia de asigurari sociale datorata se calculeaza prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contributiei de asigurari sociale pentru conditii normale de munca, reglementata de legislatia in vigoare pentru fiecare luna/ dintre lunile din perioadele pentru care se solicita efectuarea platii in vederea considerarii stagiului de cotizare in sistemul public de pensii. „Pentru persoanele care au stagii de cotizare mai mici decat cele prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exista posibilitatea completarii stagiului de cotizare, prin incheierea unui contract de asigurare sociala cu casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu.

Cota de contributie este de 26,3 din venitul asigurat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, dar nici mai mare de 5 ori castigul salarial mediu brut. Pentru anul 2016, contributia minima lunara datorata este de 247 de lei”, a transmis Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, potrivit Libertatea.ro.

Cum se calculeaza stagiul de cotizare in situatia in care o persoana desfasoara activitate in baza mai multor contracte de munca?

In situatia in care o persoana a fost asigurata, simultan, in baza mai multor contracte de munca, perioadele de activitate se suprapun ceea ce inseamna ca la determinarea stagiului de cotizare pentru intervalul respectiv acestea se au in vedere o singura data. Acest lucru influenteaza valoarea punctajului anual din perioada respectiva, in sensul ca acesta va fi mai mare, insa nu si stagiul de cotizare efectiv realizat.

Ce pot face daca declaratiile nominale au fost completate eronat sau nu au fost depuse pentru o anumita perioada de timp?

In aceste situatii se pot depune declaratiile rectificative astfel:

– pentru perioada anterioaraa datei de 1 ianuarie 2011, se depun la casa teritoriala de pensii de care apartine angajatorul;

– incepand cu 1 ianuarie 2011, la ANAF.

Perioada de intrerupere a activitatii pentru cresterea copilului este stagiu de cotizare?

Anterior anului 1990, perioada de intrerupere a activitatii pentru cresterea copilului nu este recunoscuta ca stagiu de cotizare ( vechime in munca). Incepand cu 18 ianuarie 1990 concediul platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la un an, perioada concediului pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, este perioada asimilata stagiului de cotizare.

Am contract de munca cu timp partial. Cum se calculeaza stagiul de cotizare?

Daca pentru perioada anterioara datei de 1 iulie 2005, in situatia salariatului care a desfasurat activitate in temeiul unui contract individual de munca cu timp partial, stagiul de cotizare la sistemul de asigurari sociale se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat conform legii, incepand cu 1 iulie 2005, conform prevederilor OUG nr. 65/2005 act normativ care a modificat si completat Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii), perioada in care o persoana desfasoara activitate in baza unui contract de munca cu timp partial se considera stagiu de cotizare integral.

De unde pot obtine adeverinte care sa ateste vechimea in munca?

Adeverintele care atesta vechimea in munca sunt eliberate de fostii angajatori, unitatile succesoare sau Directiile judetene ale Arhivelor Nationale. Aceasta precizare vizeaza perioade de activitate anterioare datei de 1 aprilie 2001. Ulterior acestei date, evidenta asiguratilor se realizeaza electronic.

Ce este stagiul de cotizare?

Stagiul de cotizare reprezinta perioada de timp pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii, precum si cea pentru care asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala au datorat si platit contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii.

Cum imi pot completa stagiul de cotizare?

Exista posibilitatea realizarii/completarii stagiului de cotizare, prin incheierea unui contract de asigurare sociala cu casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu. Cota de contributie este de 26,3% din venitul asigurat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, dar nu mai mare de 5 ori castigul salarial mediu brut.

Contractul de asigurare sociala se incheie la casa teritoriala de pensii de care apartine mama dumneavoastra si cuprinde: datele de identificare ale asiguratorului si ale persoanei asigurate, adresa asiguratului, conditiile de asigurare (venit asigurat, cota de contributie, cuantumul contributiei de asigurari sociale, contul in care se plateste contributia de asigurari sociale, termenul de achitare), obligatiile asiguratorului si ale asiguratului, precum si clauzele contractuale.

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este lunar, dar nu mai tarziu de ultima zi lucratoare a lunii pentru care se face plata.

Contributia se poate plati si anticipat, pe o perioada de cel mult 12 luni, calculate de la data la care se face plata. In aceste situatii stagiul de cotizare este corespunzator timpului efectiv parcurs in interiorul perioadei pentru care s-a efectuat plata.

Contractul de asigurare sociala intra in vigoare la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii, produce efecte numai pentru viitor deci plata retroactiva nu este posibila.

Cum pot obtine certificatele de stagiu de cotizare ?

Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor, din oficiu, o data la 2 ani, de CNPP. Stagiul de cotizare se certifica si la cererea asiguratilor contra cost. Tariful serviciului respectiv este de 15 lei.

Cum pot afla care este varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare?

Varstele standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sunt stabilite prin lege in functie de sexul, luna si anul nasterii persoanei. Acestea sunt detaliate in Anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010.

Deasemenea, noul portal www.cnpp.ro dispune de o aplicatia „Cand ma pot pensiona?” care ofera date cu caracter informativ cu privire la data pensionarii.

Ce beneficii imi revin daca am depasit stagiul complet de cotizare?

Realizarea sau depasirea stagiului complet de cotizare confera urmaroarele beneficii:

· reducerea varstei standard de pensionare – in situatia persoanelor care au desfasurat activitate in fosta grupa I de munca si/sau conditii deosebite/speciale de munca;

· posibilitatea solicitarii cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare a pensiei anticipate/anticipate partiale.

Cum pot face dovada stagiului de cotizare?

Pana la data de 1 aprilie 2001, dovada realizarii stagiului de cotizare se face cu carnetul de munca, iar dupa aceasta data, acesta rezulta din declaratiile nominale de asigurare depuse de angajator.

