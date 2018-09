Nu este o gluma! Hitler este favorit la castigarea alegerilor din Peru! Contracandidatul lui este Lenin

Hitler 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nu este o gluma! Hitler este principalul favorit la castigarea alegerilor din Peru. Totul se intampla intr-un mic orasel din Peru. Principalul candidat este chiar Lennin. Hitler Alba a fost primar in micul orasel Yungar in perioada 2011-1014 si acum candideaza din nou pentru a isi recupera ''scaunul''. Culmea situatiei o face faptul ca, saptamana trecuta, Lennin Vladimir Rodriguez Valverde a incercat sa il ''scoata'' pe Hitler de pe buletinul de votare. Incercarea celui din urma s-a dovedit a fi un real esec, Biroul Electoral respingandu-i solicitarea. Alegerile locale urmeaza sa se intample pe data de 7 octombrie. Candidatul are si un slogan de campanie care face r ...