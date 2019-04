'Nu exista iertare' pentru Augustin Lazar! Presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici cere DEMISIA de onoare a procurorului general

Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, afirmă că procurorul general ar trebui să-şi dea demisia dacă se dovedeşte că a fost parte din comisia care i-a refuzat eliberarea condiţionată disidentului anticomunist Iulius Filip, pe motiv că a continuat acţiunile subversive împotriva regimului Ceauşescu.

"Am aflat cu intarziere de acest lucru, pentru ca am fost invitat la un congres international doua zile. Colegul nostru Iulius Filip a dat dovada de un foarte mare curaj luand atitudine cand foarte multi erau resemnati si acceptau acea situatie.

Daca ceea se s-a gasit in documente este adevarat, noi nu putem fi decat de partea lui Iulius Filip. Treaba trebuie sa fie clara pentru toata lumea. Nu ne putem abandona fratii de suferinta in astfel de momente, desi ne aflam intr-un an preelectoral. Daca documentele precizeaza ca este vorba de Augustin Lazar, atunci fapta este reprobabila si trebuie macar sa isi ceara scuze fata de Iulius Filip, daca nu chiar mai mult decat de atat. De demisie de onoare nu poate fi vorba in Romania. Primul care a aratat ca exista demisie de onoare a fost Gavril Dejeu. De atunci nu imi aduc aminte, poate or mai fi fost si altii.

Nu exista nicio iertare din partea noastra. Am iertat prea multe. In eventualitatea in care este vorba despre acest domn Lazar, cu toata retinerea, pentru ca avem alegeri si asocitatia noastra nu se asociaza de partea unei formatiuni politice, cred ca ar fi trebuit ca domnia sa să isi dea demisia", a declarat Octav Bjoza, într-un interviu la Antena 3.