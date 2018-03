Nu-i de mirare ca nimeni nu vrea sa se angajeze la cantareata si toate fug. Ce se intampla cand o menajera ajunge in casa Irinei Loghin. ARTISTA INSASI a MARTURISIT TOTUL

Mai exact, artista are nevoie de o femeie care sa locuiasca in casa ei si sa aiba grija de ea non-stop. Dar nu poate fi oricum – nici prea tanara, nici prea batrana, nici prea grasa, nici prea slaba, fara vicii, dar bucatareasa talentata si sa accepte sa lucreze doar cu o zi de pauza pe saptamana. Nu e de mirare, astfel, ca procesul a inceput de aproape jumatate de an si pana acum nu s-a gasit nicio femeie doritoare.

”Dragi prieteni, dupa cum probabil ati aflat, caut o menajera interna (care sa locuiasca permanent la mine). Este o decizie foarte dificila pe care trebuie sa o iau, deoarece este foarte greu sa bagi o persoana straina in casa, iar selectia este foarte riguroasa. Vreau sa ma asigur ca aleg persoana cea mai potrivita. Sper sa ma intelegeti.

Criteriile de selectie sunt urmatoarele:

– sa aiba in jur de 50 de ani

– sa nu aiba vicii (consum de alcool, fumat),

– sa aiba un aspect fizic placut (sa nu fie supraponderala, sa nu fie neglijenta etc.)

– sa fie meticuloasa, atenta la detalii,

– sa fie o persoana deschisa, optimista, sincera, cu mult bun simt, sa aiba un suflet bun,

– sa ii placa curatenia, sa stie sa gateasca, sa fie o buna gospodina,

– sa nu aiba obligatii familiale (trebuie sa stea la mine, avand liber doar duminica)

Postul este pe perioada nedeterminata, asadar respectiva persoana trebuie sa fie dispusa sa locuiasca la mine pentru o perioada lunga de timp si sa indeplineasca toate criteriile de mai sus. Din acest motiv selectia este foarte grea, si de aceea revin cu anuntul. In cazul in care sunteti interesata si indepliniti criteriile (sau stiti pe cineva care ar fi), trimiteti-mi un mesaj privat pe Facebook, in care sa atasati o fotografie cu Dvs. si o scurta descriere. Va rog sa imi scrieti doar daca indepliniti toate criteriile, deoarece, in caz contrar, pierdem timpul si eu si dumneavoastra”.

SURSA: femina.ro

