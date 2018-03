Nu ține in casa aceste plante!

ShareTweet Florile sunt cea mai la indemana solutie, si cea mai ieftina, de a infrumuseta locuinta. Insa, trebuie sa avem mai multa grija la ce alegere facem in acest sens; unele dintre ele ne pot afecta destul de serios organismul. Iata ce plante nu se tin in casa: Leandrul este recunoscut ca fiind o planta otravitoare. Cu toate acestea, ea inca se mai regaseste in multe locuinte. Este bine totusi sa o evitati atunci cand va decideti sa va luati flori pentru decorarea incaperilor din casa. Au existat numeroase situatii in care animalele de companie (caini, pisici) au mancat frunze si crengi de leandru, iar veterinarii nu au mai putut sa faca nimic ca sa-i salveze. Inca un motiv in plus pentru care aceasta planta nu se tine in casa este faptul ca leandrul e un real pericol pentru cei mici, potrivit clicksanatate.ro. Planta Flamingo. Desi este o floare extrem de rezistenta si poate supravietui in interior pentru o perioada lunga de timp, chiar in conditii vitrege, aceasta planta nu ar trebui tinuta in casa. Planta Flamingo are substante otravitoare in toate partile sale si acest lucru o face destul de periculoasa pentru animale si pentru copiii. In cazul intoxicarii cu aceasta planta, apar simptome precum arsurile, raguseala si dificultati destul de mari la inghitirea mancarii. Cyclamen este o planta destul de cunoscuta printre iubitorii florilor de apartament. Arata precum o fufa, iar frunzele sunt rasucite, de culoare verde-albicios. Florile acesteia sunt foarte frumoase – ele pot fi albe, violet si rosii. Din pacate si aceasta floare are componente otravitoare: in acest caz, bulbii si rizomii. Datorita faptului ca aceste parti stau in pamant nu sunt sanse foarte mari ca un copil sa le inghita, insa in cazul animalelor acest lucru poate fi posibil, iar efectele nu vor fi deloc placute. Continuarea pe sanatate.bzi.ro ShareTweet