Nu lasați referendumul pentru familie sa fie confiscat de Satana de Teleorman!

Eu vă spun că, dacă România ar fi avut o opoziție de dreapta inteligentă, curajoasă și cu inițiativă, azi, țara era de mult eliberată de tirania hoților din PSD. Regimul Satanei de Teleorman s-ar fi prăbușit aproape singur sub greutatea propriei prostii și lăcomii, era nevoie doar de un mic brânci. Dar actuala opoziție, bleagă, fără idei și adesea prinsă în tot soiul de blaturi cu baronimea PSD, n-a fost în stare să ciupească nici un milimetru din puterea lui Dragnea. Doar strada a făcut o opoziție reală și eficientă!

Însă mi se pare că se depășește orice limită atunci când tu, partid declarat de dreapta, cu lideri creștini și conservatori, îi permiți fariseului Dragnea să confiște tema referendumului pentru familie.

Eu am spus de nenumărate ori: sunt un creștin, de dreapta, care crede în valorile tradiționale ale neamului românesc. Sunt convins că uniți în jurul valorilor creștine putem să înlăturăm puterea Satanei de Teleorman și avem șansa să reconstruim țara. Din aceste motive am fost și sunt un susținător determinat al referendumului pentru familie. Consider că toți oamenii de dreapta trebuiau să se implice în susținerea acestui consultări populare, cerând organizarea sa cât mai rapidă și, apoi, chemând lumea la vot!

Există opoziție la acest referendum? Desigur, e firesc. Le respectăm opiniile și îi așteptăm la urne: poporul va decide, iar noi, creștinii democrați, îi vom respecta alegerea. Ce nu pricep este de ce liderii care se declară creștini, de dreapta, se tem de această opoziție care – o arată toate sondajele – reprezintă doar o minoritate foarte agresivă, pentru că știe că va pierde. Chiar și electoratul USR este, potrivit acestor sondaje, în majoritatea sa în favoarea familiei tradiționale! În consecință, România este în situația halucinantă în care referendumul pentru familie este sprijinit de PSD - continuatorul PCR și creație a unor securiști corupți - și de Satana de Teleorman, un fariseu ieftin, care nu cred că a citit vreodată un rând din Biblie, darmite să aibă vreo legătură cu morala creștină. Liderii de dreapta, lași și lipsiți de viziune, s-au retras din campania de susținere a familiei tradiționale, iar terenul lăsat liber a fost repede ocupat de Dragnea. Această așa-zisă opoziție anti-PSD – Iohannis, Cioloș, Barna, Orban...- crede că electoratul e pe Facebook și-n cluburile de hipsteri din centrul Bucureștiului. Asta e rețeta perfectă să pierzi alegerile! De altfel, din nou mă uit pe sondaje și văd că PSD pierde teren, dar alegătorii care abandonează acest partid nu vin către actuala opoziție, vor altceva, o alternativă reală, nu una care să recite lozinci.

Eu îi rog pe prietenii mei de dreapta din România: nu vă lăsați prinși în calculele politice stupide ale liderilor de partid. Sprijiniți activ referendumul pentru familie! Nu-l lăsați pe Satana de Teleorman să spună că el ar fi apărătorul familiei tradiționale, când el e de fapt un playboy trist din Videle.

Iar în loc de concluzie, revin la un sfat pe care l-am avansat încă de acum șase luni: vreți să distrugeți toate planurile Satanei de Teleorman?

Organizați referendumul pentru familie concomitent cu cel pentru Justiție!

