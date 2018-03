Nu mai cred in furtuni

ShareTweet ”Va fi furtună! Îți spun eu. Nu se mai poate!” N-o spune bulgăroaica Baba Vanga, nici ghicitoarea Mama Omida, ci dascălul meu din sat, pensionarul care trăiește noi avânturi revoluționare. ”Dragnea va zbura, Tăriceanu va fi o amintire de coșmar, hoții vor fi debarcați nu de partidele lor și de găștile lor de hoți, ci de popor. Și Iohannis zboară că n-a fost în stare de nimic. Se face marea primenire”. Mă uit, îmbuibat de iluzii, ca la felul 13, care nu mai încape în burtă și dacă mai mănânc o iluzie vomit. Meștere, zic, ai luat-o iar pe arătură. Nu se primenește nimic. Poporul a fost destrămat, iar revoluționarii ca tine – tu ai rămas aici din motive reumatice, că ești, începi să devii, boșorog – sunt împrăștiați în univers. România e o mioară blândă. E mulsă de bacii politici autohtoni pentru brânzăriile de afară, oprindu-și și ei partea de cașcaval, că de-aia avem o mare densitate de miliardari politici, aproape câți are și uriașa Rusie. Revoluțiile le faci tu, agitat în fața mea, trăind entuziasme târzii și caraghioase. Congresul PSD îl va revota pe Dragnea cu unanimitate și urale. Iohannis va juca rolul lui Don Quijote, prefăcându-se că se caftește cu morile de vânt, dar știe care-s mori și care balauri. Eroul lui Cervantes credea în lupta cu balaurii. Neamțul nostru, care a devenit un bun dâmbovițean și un autentic Mitică, face ce fac toți – joacă. Piesa o păstrează și pe Kovesi, zeița dreptății care, la despărțirea de adunarea de elogii de la DNA, a spus ca Maria Lătărețu la finalul unei nunți – vă doresc la revedere. Cântăreața, părindu-i-se că a zis prea puțin, a mai spus, plecând, și ”vă doresc felicitări”, ceea ce încununa apoteotic o sforțare intelectuală sinucigașă, pentru o voce, cu adevărat, de excepție. Justiția va continua să nu condamne mai pe nimeni fiindcă judecătorii sunt tot de-ai noștri. Elena Udrea va naște mereu prin Costa Rica și-n alte zone unde milioanele de euro dobândite prin muncă cinstită, lângă Trian Băsescu, la Cotroceni, nu iscă întrebări. Aici pune DNA ceva întrebări, în piesa de teatru comună, dar nu se alege mai nimic, fiindcă cineva suflă din timp răspunsurile. De 28 de ani sporește doar hoția, iar revoluțiile se petrec doar în capul tău. La o cafea, în casa mea unde centrala termică pe lemne ține frig, am purtat acest început de discuție cu dascălul pensionar. Zic început, fiindcă s-a șucărit nasol – folosesc limbajul multora dintre școlarii lui – și a plecat fără să mă înjure decât cu o privire tăioasă care a comunicat destul pentru a-l da în judecată. De ce am spus toate astea, fără a-i da dreptate, cum făceam alteori? Nu știu. Așa mi-a venit. N-am deschis în dimineașa asta televizorul nici pentru buletinul meteorologic pe care l-am luat din curte spre a nu întâlni rânjetele politice cunoscute, aceleași de ani de ani și ani, fie că rânjesc pe stânga, fie că rânjesc pe dreapta. Aseară am citit că un oficial de la Bruxelles a venit la București spre a purta discuții ”ferme” despre statul de drept. A vorbit cu oamenii cei mai îndreptățiți să pună lucrurile în ordine, inclusiv la capitolul dreptate, adică justiție – Dragnea, Tăriceanu și Iordache. Mamă, ce i-a nimerit! Cum știe Bruxelles-ul ăsta să nimerească la noi fix patrioții! N-am mai apucat să-i spun dascălului și asta, fiindcă el o ține cu primenirea, cu revoluția, cu…Da, cei trei cu care s-a văzut ăla din capital UE, ”au dat asigurări”. Normal! Ei vor face primenirea și tot ei revoluția. Fiscală, morală, șoselele spre democrație și autostrăzile spre civilizația sufletească a românului, pe unde s-o mai găsi el. Corupția? Interlocutorii de la București au dat asigurări că lupta cu ea e la baionetă și în curând va fi răpusă, cum a răpus Sfântul Gheorghe balaurul. Ce dracu! Suntem oameni de cuvânt. N-o să facem noi Europa de rahat! Lucian Avramescu ShareTweet