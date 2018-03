Nu mai e nevoie sa lucrezi pana la 65 de ani - Iata cum poti iesi la pensie inainte de varsta legala si ce pensie vei primi daca faci acest lucru

Varsta legala de pensionare in Romania este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. Cu toate acestea oricine poate solicita iesirea la pensie anticipata in 2018 daca indeplineste urmatoarea conditie: stagiul complet de cotizare sa fie realizat.

In acest caz, se poate solicita pensie anticipata in 2018 cu cel mult 5 ani inainte de implinirea varstei legale de pensionare. Trebuie sa stiti insa ca pensia primita anticipat nu va fi intreaga, ci va fi diminuata.

Pensie anticipata 2018: Care este valoarea pensiei anticipate

Iata care este procentul de diminuare pentru fiecare luna de anticipare:

Punctul de pensie va creste intr-un ritm sustinut pana in anul 2020, potrivit premierului Viorica Dancila. In cadrul unei emisiuni televizate demnitarul a declarat ca legea pensiilor va fi adoptata in forma finala pana la sfarsitul acestui an. Viorica Dancila a mai afirmat ca valoarea punctului de pensie va creste treptat, in fiecare an, pana in 2020, astfel:

in acest an punctul de pensie va creste la 1.100 lei;

in 2019 punctul de pensie va creste la 1.265 lei;

in 2020 punctul de pensie va creste la 1.775 lei.

"Pot sa spun ca punctul de pensie va creste in acest an la 1.100, anul urmator, adica in 2019 la 1.265, iar in anul 2020 punctul de pensie va creste la 1.775. In legea pensiilor, ceea ce am prevazut in programul de guvernare, se va regasi cu siguranta.

"Se lucreaza la legea pensiilor, am discutat cu doamna ministru, dar nu pot sa vorbesc despre o forma finala, sunt mai multe variante, forma finala va cuprinde tot ce va reiesi si din dezbaterea publica, dar si principiile enuntate anterior", a declarat premierul Viorica Dancila.

