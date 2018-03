Nu mai e niciun secret! De ce a MURIT Andrei Gheorghe! Medicii au facut anuntul 

Andrei Gheorghe 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Din primele verificari, nu sunt indicii ca moartea jurnalistului Andrei Gheorghe ar fi fost una suspecta, acesta fiind cunoscut ca suferind de afectiuni cardiace si avand un infarct in trecut, au declarat surse judiciare, pentru MEDIAFAX. Rezultatul testului toxicologic ar urma sa apara in circa o saptamana, mai spun sursele. Primele verificari efectuate in cazul jurnalistului Andrei Gheorghe au relevat faptul ca acesta avea afectiuni cardiace, suferind un infarct in trecut, au precizat sursele citate. Cercetarile continua in acest caz, doctorii de la Medicina Legala care au efectuat autopsia, urmand sa se pronunte dupa ce vor primi, in aproximativ o saptamana, rezultatele testului toxicologic, au ...