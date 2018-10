Nu-mi mai pot schimba acum sangele“: Gica Hagi, declaratie de dragoste pentru Galatasaray Istanbul. Ce echipa l-ar vrea antrenor (galerie foto)

, managerul tehnic al FC Viitorul, a declarat că, în Turcia, nu poate antrena la niciuna dintre marile rivale ale lui Galatasaray Istanbul, formaţie cu care a cunoscut mari satisfacţii.S-a zvonit că Fenerbahce Istanbul l-ar dori pe Hagi ca antrenor, oficialii formaţiei văzând în „Rege“ un tehnician potrivit pentru stilul de joc al formaţiei. Gică Hagi s-a arătat onorat de eventualul interes al lui Fenerbahce, dar a precizat că, dintre echipele de top ale Turciei, ar prelua-o ca antrenor (încă o dată) doar pe Galatasaray. „Eu sângele nu mi-l mai pot schimba acum. Dacă aş fi fost tânăr, da, mi-l schimbam. Le mulţumesc din tot sufletul celor de la Fener de apreciere şi de toate, dar nu cred că am vârsta să mă schimb. Mă pot întoarce în Turcia cu cel mai mare drag, dar la rivalul Galatei nu se poate. Atât timp cât e Farih Terim acolo, care face nu bine, ci extraordinar de bine (şi îl felicit pe această cale), ştiu că e greu să mă întorc la Galata, dar la altă echipă, dintre cele mari, nu pot. N-am cum, chiar dacă ştiu că dau iar cu piciorul la ceva, la o şansă a mea. Mă respectă, îi respect, dar atât. Viaţa mea însă nu-i făcută pentru bani, o fac şi cu inima. Şi eu mai am şi inimă. Rămân cu Galata. Turcia e o ţară în care m-am simţit extraordinar. În afară de România, e a doua mea ţară. Cu siguranţă că într-o bună zi mă voi întoarce. Cred. Restul vom vedea. Deocamdată, sunt la mine la club. Îi mulţumesc pe această cale celui care a zis de mine, anticipez cine e, am vorbit cu el, mii de mulţumiri că s-au gândit la mine. Dar e greu, am inimă şi nu pot. Trăim o dată în viaţă şi mergem pe o stradă, nu pe mai multe“, a precizat Gică Hagi.