Nu multa lume stie asta. Ce poti sa faci cu apa in care ai fiert cartofii.

Bunica mea nu arunca niciodata apa in care au fiert cartofii. O punea in sticla si a doua zi o folosea la o supa de pui. Ba chiar o folosea si la paine. Uite ce am mai invatat de la ea! Nu arunca apa in care au fiert cartofii. Strecoara bucatelele mici de pulpa si de coaja, sa fie cat mai curata si las-o sa se raceasca. Iata ce poti face cu aceasta apa bogata in amidon, potasiu, vitamina B12 si electroliti. Curata tenul si il face mai delicat. Cu apa in care au fiert cartofii se strecoara si se tine la frigider doua ore. Apoi se curata tenul de mai multe ori pe zi, mai ales dupa ce te-ai machiat. Amidonul combate efectele acide ale machiajului si face tenul mai catifelat. Face sosul mai gustos. Daca pregat ...