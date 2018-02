Nu o mai calca in picioare - Se spune ca este unul dintre cele mai bune medicamente naturale

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Foarte multi oameni inlatura aceasta planta din culturile lor fara sa stie macar ca este una dintre cele mai benefice plante pentru sanatatea de pe planeta. Este vorba de patlagina, o planta cu aproximativ 200 de variatiuni, dar toate cu aceleasi proprietati medicinale. Cele mai populare sunt Lance si Broadleaf. Patlagina creste in general in solurile sarace, pietroase, chiar si pe sosele, de multe ori alaturi de papadie. Patlagina se mai gaseste si in santierele de constructii, o dovada a faptului ca natura se regenereaza. La noi in tara, aceasta planta are mai multe denumiri, care de care mai ciudate: limba-boului, mama-ploii, patlanjel sau iarba-mare. Perioada de inflorire a plantei este luna ma ...