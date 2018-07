Nu o singura data te-ai plans de dureri puternice in zona spatelui si a gatului si ai incercat tot felul de tratamente pentru a scapa rapid de ele.

Nici durerile de spate imediat dupa ce te trezesti nu sunt mai usoare, caci trebuie de la prima ora a zilei sa folosesti medicamente impotriva durerii, iar acest lucru iti afecteaza stomacul. Stii deja ca aceste medicamente provoaca dependenta, iar in timp nu isi mai fac efectul, asa ca scapa de durerile de spate si de gat si incearca o alta solutie care sa elimine durerea cat ai clipi.

Pe langa faptul ca pastilele contin chimicale, in timp ajung sa provoace alergii, insomnie si probleme respiratorii, dar si iritatii ale pielii.

Ce cauzeaza durerile de spate?

In primul rand, stilul de viata este cel care defineste starea ta de sanatate. Pozitia incorecta, mersul pe tocuri pentru o peioada lunga de timp si problemele de coloana ajung sa iti creeze dureri din ce in ce mai mari. Si tensiunea musculara si a nervilor cauzeaza durerea.

Iata care sunt tipurile de durere: Artrita poate cauza durerea de spate, sciatica, durerea persistenta in ceafa. Durerea de spate poate duce in timp la spondiloza anchilozanta. In cazul in care nu stiia, si cancerul poate cauza dureri de spate. Renunta sa ridici obiecte grele pentru a nu experimenta aceste dureri.

Cum scapi de durere fara medicamente?

In primul rand, odihneste-te. Cumpara o saltea buna pe care sa te odihnesti si o perna cu memorie. Pot face minuni pentru durerile tale. Consuma in fiecare zi alimente bogate in vitamina D si ia si suplimente daca este necesar. Incearca sa faci regulat exercitii si redunta pe cat poti de mult la sedentarism.

Daca lucrezi la birou, o data pe ora ridica-te si mergi putin, flexeaza-ti putin spatele. Renunta la fumat si incearca yoga si exercitii de stretching. Scapa de durerile de spate si mergi regulat la masaje si evita ridicarea unor obiecte mult prea grele. Daca obisnuiai sa faci bai lungi si fierbinti, incearca dusurile in schimb. Cand durerea devine insuportabila, apeleaza la perne fierbinti sau foloseste comprese reci.

Cum scapi de durerile de spate cu ulei de ricin?

Durerile de spate creeaza probleme persoanelor de toate varstele, fie ca e vorba despre copii sau despre adulti. Postura incorecta pe scaun, obiectele grele pe care le ridici, precum si lipsa miscarii conduc la dureri de spate si de sciatica, insa uleiul de ricin te ajuta sa scapi de toate aceste probleme, fara vreun risc.

Prima solutie pe cae multe persoane o incearca este sa ia pastile de durere, insa in timp, aceste medicamente au efecte secundare si creeaza dependenta. Acest lucru nu este deloc de dorit, mai ales in cazul persoanelor tinere. O solutie pe care putine persoane o folosesc atunci cand se confrunta cu dureri de spate este folosirea uleiurilor. Unul dintre cele mai bune uleiuri este cel de ricin si il poti folosi fara riscuri pentru a trata durerile.

Uleiul de ricin provine din India, iar acidul gras predominant pe car eil contine si care il face atat de bun este acidul ricinoleic care are efect antiinflamator asupra pielii. Datorita acestui lucru, uleiul de ricin previne si trateaza acneea ori eczemele. Uleiul de ricin mai trateaza si infectiile fungice, problemele gastrointestinale, migrenele, tulburarile menstruale si piciorul de atlet. Foarte multe persoane folosesc uleiul de ricin pentru a stimula cresterea sprancenelor si a genelor, precum si pentru alinarea constipatiei. De asemenea, acest ulei este excelent in mastile naturale pentru cresterea si regenerarea parului asa ca ar trebui sa iti achizitionezi si tu o sticluta si sa il folosesto la nevoie.

Cum se foloseste uleiul de ricin pentru a calma durerile de spate, sciatica si artrita?

Tot ce trebuie sa faci este sa aplici o cantitate mica de ulei de ricin pe regiunea afectata si sa masezi usor. In cel mai scurt timp, vei simti o usurare a durerii, pana la eliminarea sa. Este foarte important sa nu se foloseasca in exces, caci poate fi toxic intr-o cantitate mare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.