NU POTI CREDE ASA CEVA! Cele mai ingrozitoare cifre pentru Iasi! Tot orasul va disparea de pe fata pamantului! Disperare reala!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Iasul este in topul judetelor din Moldova privind emigrarile • Sute de mii de oameni au plecat sa lucreze in strainatate • Femeile sunt cele care au plecat in numar mare imediat dupa Revolutie • Tot mai multi studenti straini au ales Iasul in ultimii ani "Mai bine plec in strainatate decat sa stau aici. Castig mai multi bani acolo!" Majoritatea dintre noi am auzit aceste cuvinte de la rude sau prieteni, cunostinte care au plecat in strainatate. Unii dintre cei plecati s-au stabilit acolo sau au lucrat doar in sezonul estival la cules de capsuni in Spania. Indiferent de situatie, fenomenul emigrarii a cuprins Romania dupa Revolutie, iar Iasul sta dezastruos la acest capitol. In perioada 1990- 201 ...