Nu prea a avut concediu! Petru Movila este cel mai activ deputat iesean!

petru movila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ciuda faptului ca exista parlamentari ieseni care nu fac cinste Iasului, in topul national al celor mai activi parlamentari din Romania isi face aparitia deputatul iesean Petru Movila. Petru Movila nu prea avut concediu, iar cifrele intaresc aceasta afirmatie. Parlamentarul iesean a avut 142 luari de cuvant in doar 75 de sedinte, un lucru mai putin obisnuit in randul alesilor neamului. Totusi, pe langa luarile de cuvant, deputatul a avut 37 de declaratii politice, 90 de propuneri legislative dintre care patru au devenit legi. Ca lucrurile sa devina din ce in ce mai clare si sa nu existe niciun dubiu asupra faptului ca deputatul iesean este un politician extrem de activ, readucem aminte cititorilor faptu ...