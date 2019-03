Nu rata ultimele bilete la jumatate de pret pentru concertul Stefan Banica Jr “Te iubesc, femeie !”

Stefan Banica Jr google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ultimele bilete reduse sunt disponibile online iabilet.ro , dar si fizic in cadrul Salii Polivalente incepand cu ora 16:00. Indragitul Stefan Banica Jr. sustine in luna martie pentru al 9-lea an consecutiv concertele “Te iubesc, femeie!”, dedicate in special doamnelor si domnisoarelor, in luna lor de gratie. In acest an, este si randul orasului Iasi sa fie gazda concertului de pe 22 martie de la Sala Polivalenta. Concertul va fi un vals al emotiilor, cu o selectie de hit-uri precum “Am s-o astept mereu”, “Ce e dragostea”, “Gaseste-mi loc in inima ta” ,“Pana la cer” sau “Vorbe-n vant”, care fac inima sa bata si corpul sa vibreze. S ...