Nu ratati aceasta editie BZI LIVE! Noul director OPC Iasi, Cristian Teodor Hincu, va oferi detalii despre problemele cu care se confrunta romanii zi de zi, cand fac cumparaturi la supermarket

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepem saptamana in forta la BZI LIVE! Luni, 10 septembrie, incepand cu ora 13:00, invitatul Roxanei Caraiman este directorul unei importante institutii din Iasi, care va oferi toate detaliile despre problemele cu care se confrunta iesenii zi de zi, cand fac cumparaturi la supermarket sau in alte magazine din Iasi. Veti afla daca ceea ce mancati zilnic este sanatos, ce alimente sa evitati si daca produsele vandute in magazinele din Iasi sunt de calitate. Cristian Teodor Hincu, noul comisar sef al Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor (OPC Iasi) Iasi, va oferi toate informatiile legate de ceea ce cumpara iesenii si ce ar trebui sa faca in cazul in care sunt pacaliti de patronii din Iasi. Cei interesati pot ...