Nu ratati o editie speciala BZI LIVE! Comisarul Nicoleta Nistor, sefa Serviciului de Pasapoarte, va oferi in direct informatii in exclusivitate

NICOLETA NISTOR Anunt important pentru toti iesenii care vor sa calatoreasca in strainatate in aceasta vara! Marti, 19 martie 2019, de la ora 13.00, chiar de "Ziua Pasaportului", in studioul BZI LIVE vine comisarul sef de politie Nicoleta Nistor, sefa Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple (SPCEEPS) Iasi! Vom afla de la invitata Roxanei Caraiman, amanunte complete despre cum se pot elibera noile modele de pasaport, despre ce documente trebuie sa avem pentru a putea obtine un pasaport in regim de urgenta, dar si in ce tari ne mai trebuie pasaportul! La toate aceste intrebari, vom afla raspunsurile de la comisarul sef de politie Nicoleta Nistor, sefa Serviciului Public ...