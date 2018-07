Nu scapam de Kovesi! Inca un apropiat al fostei sefe DNA si-a depus candidatura

Marius Iacob google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Marius Iacob, este al doilea procuror care s-a inscris la concursul pentru sefia DNA, informeaza jurnalista Realitatea Tv, Ionela Arcanu. „Am venit sa-mi depun candidatura. Atat am de spus”, a declarat Marius Iacob la intrarea in Ministerul Justitiei. Tot astazi, Florentina Mirica, sefa Serviciului combatere a coruptiei in justitie din Directia Nationala Anticoruptie (DNA), si-a anuntat candidatura. Luni este ultima zi pentru depunerea candidaturilor pentru postul de procuror-sef al DNA. Selectia pentru acest post a inceput in 9 iulie, imediat dupa anuntul privind semnarea decretului de catre presedintele Klaus Iohannis pentru ...