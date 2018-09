Nu se mai incalzeste! Prognoza meteo pe 4 saptamani. Vremea 26 septembrie-24 octombrie

Vremea frig google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Frig in toata Romania. Meteorologii ANM au actualizat prognoza meteo pe 4 saptamani, in intervalul 26 septembrie - 24 octombrie. Vremea in Romania va fi mult mai rece decat normalul perioadei, cele mai scazute temperaturi inregistrandu-se in ultima saptamana de prognoza meteo. Prognoza meteo pe 4 saptamani. Saptamana 26 septembrie – 1 octombrie 2018 Valorile termice medii ale perioadei se vor situa sub normele climatologice in toata tara. Cantitatile de precipitatii este posibil sa fie deficitarein regiunile sud- vestice si apropiate de normele climatologice in restul teritoriului. Prognoza meteo pe 4 saptamani. Saptamana 1 – 8 octombrie 2018 Mediile valorilor termice se vor situa usor ...