Nu se mai intocmesc carti de munca de multi ani. Ce faci cu vechimea ta in acest caz

Nu se mai intocmesc de aproape 7 ani carti de munca. Cum dovedesti vechimea daca nu se mai intampla asta? In lipsa unui carnet de munca, salariatii au ramas doar cu un singur document care sa ateste cat au lucrat, adica o adeverinta de munca. Incepand cu data de 11 ianuarie 2011, agajatii au fost nevoiti sa ceara agajatorilor, sau direct inspectoratelor teritoriale de munca, acest act. Iar din 28 noiembrie 2016, acestia au fost obligati sa alibereze aceasta adeverinta pentru activitatea persoanelor pa care le-au platit.

De asemenea, potrivit unei hotarari, reglementate prin Hotararea de Guvern nr. 500/2011, angajatorul avea obigatia sa infiinteze si sa transmita la inpectoratul din zona in care se afla un registru general de evidenta a salariatilor pe care ii are ”sub aripa”. “La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate”, dupa cele scrise exact in articol.

Nu se mai intocmesc carti de munca de multi ani, iar angajatorul nu vrea sa-ti elibereze o adeverinta

Cei care au nesansa unui agajator mai putin amabil, au solutia de a cere direct la Inspectoratul Teritorial de Munca o asemenea adeverinta. Si, conform unui text legal, ”Inspectoratul teritorial de munca elibereaza documentul, in baza registrului electronic transmis de angajator, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii”. Potrivit Ordinului Ministerului Muncii nr. 826/2014, eliberarea adeverintei presupune si anumite costuri, mai exact, de 20 de lei pe document.

Totodata, pentru a va face dreptate in cazul in care agajatorul nu vrea sub orice chip sa va elibereze adeverinta care atesta vechimea in campul muncii, trebuie sa stiti ca lucrurile nu pot ramane asa. Acesta poate fi amendat cu minim 300 de lei si maximum 1.000 de lei.

Ce contine o adeverinta de munca?

Aceasta nu are un format standard, dar, cu toate acestea, trebuie sa contina anumite informatii fara de care adeverinta ar fi nula. In general, date personnale care se refera la: fatele de identificare ale celui salariat, date ale contractului de munca, care atesa vechimea acestuia, durata, functia, schimbariledin contractul de munca, salariul, perioada de concediu fara plata, vechimea in meserie si absentele nemotivate de la serviciu. Documentul de fapt atesta vechimea in campul muncii si specialitatea studiilor dobandite pe parcurs. In cazul acesta, Inalta Curte de Casatie si Justitie, a luat o decizie privind acest aspect. Aceasta institutie a admis recursul in interesul legii cu privire la interpretarea si aplicarea unor dispozitii: art. 279 alin. 2, din Codum Muncii. In aplicarea acestui articol, intra in vigoare si Codul de procedura civila actual, pentru actiunile in reconstituirea vechimii in munca, care au fost introduse in momentul in care a intrat si Codul in vigoare.

