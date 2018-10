Nu se mai termina! Virusul pestei porcine a fost descoperit intr-un NOU judet

Pesta porcina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Virusul pestei porcine africane a aparut si in judetul Dolj. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat aparitia virusului pestei porcine africane la un porc dintr-o gospodarie din satul Comanicea, comuna Secu. Potrivit ANSVSA, Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor din judetul Dolj s-a intrunit marti pentru a adopta planul de masuri privind controlul si combaterea acestei boli. Gospodaria in care a fost confirmat virusul a fost plasata sub supraveghere oficiala, au fost aplicate masuri de restrictie pentru circulatia persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor si a mijloacelor de transport, precum si dezinfectia exploatatiei. Vezi si: Inca un judet din Romania ...