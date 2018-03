„Nu sunt un monstru!” Afirmatia unei adolescente care si-a injunghiat de 30 de ori mama si si-a impuscat tatal

Ashlee Martinson

O detinuta in varsta de 18 ani, din statul american Wisconsin spune ca, desi si-a ucis mama cu 30 de lovituri de cutit si si-a impuscat mortal tatal vitreg, ea nu este „un monstru”. Tanara spune ca in inchisore se simte mult mai libera decat a fost vreodata acasa. -„Sunt fericita. Stiu ca suna nebunesc, dar in inchisoare ma simt libera. Ma trezesc in fiecare zi si stiu ca sunt in siguranta!”, le-a declarat Ashlee Martinson jurnalistilor de la Crime Watch Daily. Aceasta si-a ucis mama in varsta de 40 de ani si tatal vitreg de 37 de ani pe 7 martie 2015. Barbatul a fost impuscat, iar femeia a fost injunghiata cu un cutit de bucatarie de 30 de ori.

Ashlee a explicat acum care au fost motivele care au determinat-o sa comita odioasele crime. „Nu sunt un monstru. Nu mi-am dorit niciodata ca asta sa se intample. Dar eram o fata abuzata, care a fost fortata sa ia o decizie proasta”.

„Desi lumea ma acuza ca sunt un monstru, monstrul era el de fapt (tatal vitreg). Era etrem de abuziv. Omul acela mi-a luat totul!” Tanara si-a justificat crimele, spunand ca tatal vitreg a inceput sa o abuzeze sexual de cand aceasta avea doar 9 ani. Mai mult, mama fetei stia despre acestea, dar nu a luat niciodata atitudine.

„Ea il trimitea noaptea sa ma inveleasca cu patura, sau il punea sa imi faca baie. Stia…ea stia ce se petrece” le-a spus Ashlee jurnalsitilor. Aceasta a fost condamnata la 23 de ani de inchisoare pentru omor, scrie The Washington Post.

