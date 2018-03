Nu te supara niciodata pe aceste 3 zodii deoarece ele nu te vor ierta

Iata care este lista zodiilor pe care nu ar trebui sa le superi niciodata pentru ca acestea nu te vor ierta si nu vor uita ceea ce ai facut. Ai mare grija cand te afli in preajma acestor semne zodiacale.

Taur: acesti nativi accepta in viata lor doar persoanele pe care le considera prieteni de nadejde. In cazul in care gresesti in fata acestuia, sa nu te surprinda daca nu iti va acorda o a doua sansa. Cu toate ca sunt genul de persoana care tin foarte mult la oamenii din viata lor, ei nu pot sa treaca peste momentele in care sunt tradati, motiv pentru care este posibil sa nu te ierte vreodata. In plus, nu se exclude ipoteza in care daca acesta se simte ranit sa incerce sa se razbune.

Scorpion: in cazul in care superi un Scorpion, sansele sa nu te ierte sunt foarte mari. Acesta tine minte pentru tot restul vietii ce tu ai facut. De asemenea, daca el considera ca greseala ta este una foarte grava, se va razbuna cu siguranta. Acest lucru se intampla datorita faptului ca sunt foarte atenti la detalii si le raman intiparite in minte actiunile si vorbele tale, motiv pentru care ar fi bine sa ai mare grija. Acestia te vor exclude din viata lor cu siguranta atunci cand considera ca ai intrecut limita, deoarece nu gasesc nici un motiv pentru care sa te tina aproape de ei.

Capricorn: acesti nativi au o fire orgolioasa, iar daca sunt suparati nu pot trece peste, motiv pentru care te vor exclude complet din viata lor personala. Sa nu te surprinda daca un Capricorn iti sterge numarul de telefon si nu mai vorbeste cu tine, deoarece acestia tin minte pentru tot restul vietii atunci cand cineva le greseste cu ceva. Pentru ei o greseala sau o tradare este greu de uitat, uneori chiar imposibil.

