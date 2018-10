Nu trebuie sa ajutati copilul sa-si faca temele pentru acasa! In general temele nu trebuie facute…

De multe ori temele pentru acasa devin un adevarat motiv de tensiune intre copii si parinti, care pot avea urmari destul de triste pentru relatia dintre ei.

Temele nefacute sunt un motiv perfect pentru chemarea parintilor la scoala si par a fi o cale sigura spre un viitor intunecos. Copiii nostri au foarte multe teme pentru acasa, dar care-i rezultatul?

Redactia noastra va va vorbi astazi despre motivele pentru care copiii nu trebuie sa faca temele, iar parintii sa nu-si mai faca griji in zadar.

Care e atitudinea corecta fata de temele pentru acasa

Ajutorul parintilor la temele pentru acasa nu imbunatatesc in nici un fel insusirea materiei de catre copii si acesta e un fapt dovedit stiintific. Profesorul Gerald LeTendre din cadrul Universitatii din Pennsylvania a publicat cercetarile sale facute pe parcursul catorva decenii in care se dovedeste clar inutilitatea temelor pentru acasa in cazul scolarilor.

Pare uimitor, dar in sec. XIX tema pentru acasa era o pedeapsa pentru copiii neascultatori. Ce poate fi mai rau decat sa-l lasi pe copil, care si asa este obosit dupa ore, fara timpul sau liber?

Copilul trebuie neaparat sa aiba timp liber de la 2 la 4 ore in care sa nu fie impus sa faca ceva anume, ci sa se ocupe de activitatile care ii plac lui mai mult. Tot felul de ore suplimentare, meditatii, afterschool etc. par a aduce rezultate, dar de fapt reprezinta stres si nevroza pentru copil.

Bunaoara in Hong-Kong, Taiwan sau Japonia copiii primesc mai putine teme pentru acasa decat copiii de aceeasi varsta din alte tari. Cu toate acestea elevii din aceste tari dau dovada de un nivel de studii foarte inalt si cuceresc o multime de premii la olimpiadele internationale.

Unicul argument in sprijinul temelor pentru acasa este ideea ca daca materialul nu este repetat mecanic, copilul nu il poate insusi. Dar de cum se explica atunci ca sistemul de invatamant din Finlanda este unul din cele mai performante din lume.

“Scoala e pentru invatatura, casa e pentru odihna!” – aceasta este politica majoritatii scolilor din Finlanda. Iar sarcina profesorului este sa ii ofere copilului un maxim de cunostinte in timpul orelor, astfel incat acasa copilul sa nu piarda mai mult de 30 de minute pentru o scurta recapitulare.

Cine are mai multe probleme psihologice: un tocilar cu 10 pe linie sau cel cu cele mai slabe rezultate din clasa? Experienta arata ca de fapt copiii care stau ore in sir la temele pentru acasa de dragul unei note mari se pot ciocni cu mari probleme psihologice, printre care stresul, neadaptarea s.a. Paziti-va copiii, nu va fie frica de note mici. Importante sunt cunostintele si dorinta copilului de a cunoaste lucruri noi, nu notele!

Copiii care petrec acasa ore in sir in fata cartilor si caietelor de multe ori au probleme cu somnul si cu sanatatea generala. Crescand putin numarul de ore petrecute la scoala si optimizand predarea materiei, intregul program de studii poate fi studiat la ore. Din pacate la noi nu se merge pe aceasta cale.

Din pacate multi parinti sunt convinsi ca temele pentru acasa sunt o baza puternica pentru personalitatea copilului, pentru autonomia si disciplina sa. Dar efectul de fapt este invers: volumul excesiv de lucru de multe ori il face pe copil sa deteste scoala si in general ideea de a invata.

Ce parere aveti despre acest subiect? Este totusi bine sa incarcam copiii cu teme pentru acasa sau e mai bine sa ii lasam sa puna in valoare singuri timpul lor liber?

