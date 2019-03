Nuami Dinescu a slabit 25 de kilograme. Actrita a dezvaluit secretul ei

Nuami Dinescu este total transformata, dupa ce a slabit 25 de kilograme. Actrita a dezvaluit cum a reusit sa faca asta, fara sa se infometeze.

„Mananc de toate, mai putin paine, paste, dulciuri, cartofi. Ideea e ca trebuie sa te tii cam in 400 de calorii dimineata. Poti sa mananci un ou pus intr-o rosie si copt la cuptor cu un iaurt sau branza de vaci cu 2% grasime cu 3 linguri de fulgi de ovaz. Poti sa mananci niste salata de vinete in care ai pus un galbenus de ou si cu o felie de crackers. Poti sa mananci un fruct cu branza de vaci. La pranz mananc o bucata de carne, niste peste, o salata. Trebuie sa fie cam 250 g de salata de legume si carne niciodata mai mult decat palma.

Seara incerc sa mananc pana in 7. Daca te incinge foamea, mai bine bei niste apa sau poti sa bei un pahar de lapte slab. Mie imi plac foarte mult salatele sau mancarea de legume. Imi pun legume, vinete, ardei, conopida, broccoli, mi le pun la cuptor.

Le pun doar trei fasuri de ulei, condimente, sare, le pun capacul si gata. Langa legumele alea poti sa pui 50 g de branza. Eu mananc peste, imi cumpar pastrav, imi cumpar macrou’, spune Nuami Dinescu. Eu sunt intr-un program care este implementat intr-o clinica medicala din Bucuresti. Este un program in care sunt implicati medici, psihologi, psihoterapeuti. Nu suntem intotdeauna responsabili de felul in care punem pe noi kilogramele.

Psihologul te ajuta sa iti echilibrezi putin emotiile pentru ca cei mai multi dintre noi mancam emotional, mancam pe stres, mancam mai mult decat ne trebuie.

Eu am 1.55 m si orice jumatate de kilogram se simte. Am si cazut de foarte multe ori, aveam niste probleme cu genunchiul si toata lumea imi zicea ca trebuie sa mai dau jos un pic’, a mai povestit Nuami Dinescu in emisiunea Agentia VIP’.

