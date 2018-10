Nuca, medicamentul toamnei – Cel mai bun doctor pentru inima, tensiune si dureri de cap

Mierea si nucile, consumate corect, devin un aliat de nadejde in lupta contra anemiei, durerilor de cap si ulcerului gastric

Impotriva anemiei: Ai nevoie de o jumatate de kilogram de miere, o jumatate de kilogram de nuci pisate si de sucul de la o jumatate de lamaie. Ingredientele se amesteca bine, dupa care se depoziteaza intr-un borcan care se inchide ermetic. Pentru tratarea anemiei se ia cate o lingurita din acest amestec de trei ori pe zi, cel putin o luna.

Contra tensiunii arteriale crescute: Pentru combaterea hipertensiunii, consuma cate 100 de grame de nuci in combinatie cu 100 de grame de miere, in fiecare zi.

Trateaza durerile de cap: Pe langa faptul ca aceasta combinatie este delicioasa, studiile arata ca este benefica si in tratarea durerilor de cap si chiar a insomniilor. Daca te doare capul, consuma cateva nuci in combinatie cu putina miere, iar in cazul in care nu poti sa dormi, consuma seara un amestec preparat din 5-10 nuci pisate si 2-3 lingurite de miere.

Remediu eficient impotriva ulcerului gastric: In cazul in care suferi de ulcer gastric, amestecul pe baza de miere si nuci poate face minuni.

Ai nevoie de 20 de grame de nuci care se fierb in apa, dupa care se filtreaza si se piseaza, apoi se amesteca cu 2 linguri de miere intr-un pahar cu lapte. Din bautura preparata, se iau cate 2-3 linguri inainte de mesele principale ale zilei.

Nuca – medicamentul toamnei: Miezul de nuca este protectorul inimii, stomacului si al sistemului nervos. E vremea nucilor! Fructele acestui pom s-au copt si sunt numai bune de cules. Pe linga faptul ca miezul de nuca este un aliment delicios si folositor in bucatarie la prepararea deserturilor, are si niste calitati terapeutice de invidiat.

Consumate zilnic, nucile aduc beneficii greu de egalat, motiv pentru care, daca aveti ocazia sa mergeti la batut de nuci, nu refuzati. Mincati nuci verzi si o sumedenie de boli nu se vor atinge de dumneavoastra.

Bate nucii cat sunt verzi! In fiecare toamna, medicina naturista recomanda o cura de nuci, fiindca aceste fructe gustoase sunt extrem de sanatoase. Cura este indicata ca adjuvant in tulburarile de stomac si intestine: ulcere, dispepsii, iritatii, diaree, constipatie. Putem minca miez de nuca o luna intreaga, daca nu depasiti 100 de grame pe zi.

In acest fel, vom evita si neplacerile cauzate de rontaitul indelung al miejilor, adica afte si inflamatii bucale. Daca ele totusi se instaleaza, luati o lingurita de miere de albine si plimbati-o prin gura.

Sau se mai poate clati gura cu decoct de salvie. Nucile se mesteca indelung inainte de a fi inghitite. Se consuma proaspete sau usor prajite, pentru a fi mai usor de digerat. Nucile pe care nu le mincati, pastrati-le pentru preparate naturiste, utile in tratarea diferitelor afectiuni. Sau puneti-le la uscat, imediat vine Craciunul si miezul de nuca va da cozonacilor un gust delicios.

Cu toate ca este satios si sanatos, multi dintre noi se feresc sa manince prea mult miez de nuca, pe motiv ca ingrasa. Intr-adevar, are o valoare calorica mai mare, dar grasimile din nuci sunt nesaturate, contribuind la scaderea colesterolului.

De ce sunt atit de valoroase nucile? Miezul lor e o uzina de substante benefice: apa (3-5%), grasimi (52,0-77,5%), substante proteice (12-25%) din grupa globulinelor (de natura celor din lapte si oua), saruri minerale (nuca este fructul cel mai bogat in cupru si zinc), provitamina A, vitamine din complexul B (B1, B2, biotina, colina), vitaminele C, E, F, P. Valoarea energetica a miezului de nuca este in medie de 700 kcal la 100 g.

Intrucit contine tocoferol (vitamina E), care contribuie la scaderea continutului de colesterol din singe si are o cantitate foarte redusa de hidrati de carbon, miezul de nuca este admis in regimul diabeticilor. Fiind foarte bogata in grasimi si proteine, nuca intrece carnea ca valoare calorica, avind insa o toxicitate de citeva ori mai mica. Miezul de nuca este unul dintre cele mai vitalizante si nutritive alimente cunoscute si o minune pentru organism in anotimpul rece.

Cel mai bun doctor de inima: Antioxidantii continuti in miezul fructului regleaza pe cale naturala nivelul colesterolului in singe si, implicit, tensiunea arteriala. Consumul periodic de nuci proaspete intareste vasele de singe si previne deteriorarea acestora, mai ales la virstnici.

Datorita bogatiei in vitamina E, consumatorii de nuci prezinta risc minim de a face un atac de cord. Opt nuci pe zi tin arterele flexibile, inima sanatoasa si previn aparitia atacului vascular cerebral, arata un studiu american recent.

Specialistii ne sfatuiesc sa consumam nuci mai ales dupa o masa bogata in grasimi pentru a atenua efectele lor negative asupra organismului. Cercetatorii au mai observat ca acidul alfa-linolenic din nuci poate fi benefic pentru cei cu tulburari ale ritmului cardiac.

Grasimile protectoare din nuci inlatura efectele grasimilor saturate din dieta. Studiile au mai aratat ca persoanele care maninca nuci de cel putin doua ori pe saptamina au un risc de doua ori mai mic de a suferi o criza cardiaca subita, fata de cei care nu maninca deloc nuci. Nucile reduc de asemenea si riscul unei boli coronariene cu aproximativ 30%. Se spune ca daca maninci cinci portii de nuci verzi pe saptamina, vei avea o inima de atlet.

