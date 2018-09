Nudism in vitrina unui magazin din Iasi! Barbat gol pusca, avertizat de politisti - FOTO

Piata Voievozilor barbat dezbracat 2 Agentii din cadrul Politiei Locale Iasi au avut parte de o solicitare mai speciala in cursul serii de 1 septembrie. Oamenii legii au intervenit la un mic magazin de apartament situat la parterul unui imobil din Piata Voievozilor - cartierul Alexandru cel Bun. Persoana care a sunat la dispecer a anuntat ca un barbat gol pusca, care locuieste in acel magazin, este mult prea expus celor care trec pe acolo. Individul se uita linistit la televizor, in pielea goala, pana la momentul in care au ajuns politistii locali. In cele din urma acesta a reusit sa se imbrace si a primit doar un avertisment pentru a nu mai repeta astfel de gest pe viitor, avand in vedere faptul ca ca in zona se afla foarte multi copii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...