Numai in Romania! Fetita de 6 ani, la un pas sa fie executata de ANAF

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O mama a primit un document de la CAS Iasi prin care se solicita plata a 35 de lei. Suma ar reprezenta contributii de asigurari de sanatate aferente anilor 2014 si 2015, cand copila ar fi fost internata in spital cu fractura de femur. Daca suma nu e platita in 15 zile, micuta ar trebui sa suporte cheltuieli de judecata, precum si pe cele de executare silita. Mama copilei, contrariata, spune ca va plati, fiind vorba despre o suma mica. "Toata situatia asta e de-a rasu'- plansu'. Eu inteleg ca nu este o suma mare si nu am nimic impotriva sa o achit, dar ma deranjeaza ca aceasta somatie a fost trimisa unui minor, de clasa pregatitoare, si nu mie, ca parinte si tutore al minorului. Maine dimineata, la prima ora, voi ...