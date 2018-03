Numarul 2 din Comisia Europeana, Frans Timmermans, incurca jocurile PSD-ALDE in razboiul anti-DNA

Hope Hicks a anunţat, miercuri, că îşi va depune în perioada următoare demisia din funcţia de director de comunicare al Casei Albe, relatează New York Times. Citește mai departe...

Fostul premier britanic John Major consideră că "liniile roşii" pe care şi le-a impus Guvernul britanic al Theresei May în privinţa Brexitului au făcut imposibil un rezultat favorabil, scrie The Associated Press.