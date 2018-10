Numarul de focare de pesta porcina continua sa creasca, desi au fost ucisi 343.000 de porci

Porc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numarul de focare de pesta porcina africana a urcat la 980, fiind localizate in 240 de localitati din 13 judete, potrivit unei informari a Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), de joi. De asemenea, au fost inregistrate si 80 de cazuri la mistreti si au fost eliminati 343.662 de porci afectati de boala. Pe 28 septembrie fusesera raportate 952 de focare de pesta, in 233 de localitati din 13 judete, precum si 72 de cazuri la mistreti. Pana in prezent, au fost stinse cinci focare de pesta porcina africana in judetul Satu Mare si nu a mai fost inregistrat vreun focar in acest judet, din 31 august, mai precizeaza News.ro. In judetul Bihor nu au mai fost inregis ...