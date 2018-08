Numarul furturilor din buzunare a scazut cu aproape 18%. Recomandarile politistilor ieseni

Furt din buzunar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numarul infractiunilor sesizate de furt din buzunare scade cu aproape 18% in primele 6 luni ale acestui an, pe raza municipiului Iasi. Trendul acestor fapte penale sesizate este unul descendent. Acest lucru se datoreaza si actiunilor de prevenire si combatere a acestui fenomen, organizate si desfasurate de politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei Municipiului Iasi, multe dintre persoanele care au comis astfel de fapte fiind surprinse de oamenii legii in flagrant delict. De asemenea, a crescut si numarul persoanelor banuite de comiterea de infractiuni de furt din buzunare identificate de politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi, in urma activitatilor de cercetare ...