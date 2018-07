Numele meu este Andrei si am 30 de ani. Locuiesc impreuna cu a mea cumnata care are 25 de ani, iar fratele meu este plecat la munca in strainatate

Andrei

Draga Adela,



“Ma cheama Andrei si am 30 de ani. Eu locuiesc impreuna cu fratele meu si cumnata mea de 25 de ani. Frati-miu a plecat in Franta la munca si eu am inceput sa fac dragoste cu sotia lui, pe care o cheama Dorina. Fac cu ea tot ce-mi doresc. Sunt partide de vis, fara prezervativ, asa cum ea refuza sa faca atunci cand era cu fratele meu. Numai ca, uneori, desi ne simtim bine unul cu altul, avem si remuscari in privinta situatiei. De aceea ti-am scris. As vrea sa stiu ce sa fac. Sa continui relatia asta?”



Adela raspunde:

Draga Andrei,

Daca sa continui sau nu relatia cu a ta cumnata, numai tu si cu ea puteti hotari. Eu doar am sa-ti spun cum se vede din afara. In primul rand, relatia voastra este sustinuta puternic de sentimentul fructului oprit. De obicei, cu cat e mai interzisa, cu atat e mai intensa o relatie. Daca oficializati lucrurile, probabil ca focul pasiunii se va stinge.



Atunci, remuscarile vor fi si mai dureroase. Pe de alta parte, daca veti continua in acelasi fel, va trebui sa acceptati ca fiecare sa aiba si alte relatii: ea cu fratele tau, tu cu altcineva. Sunteti pregatiti sa faceti asta? Insa tu trebuie sa te mai gandesti la un lucru: fratele tau, mai devreme sau mai tarziu, se va intoarce… Chiar daca ea te va alege pe tine, tu tot vei ramane frate cu el.

