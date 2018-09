Numele unui judet din Romania s-ar putea schimba in mai putin de o luna

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Referendumul pentru schimbarea numelui judetului Olt este un proiect mai vechi, care a fost initiat inca de anul trecut. Potrivit gazetanoua.ro, presedintele CJ Olt, Marius Opescu, a declarat in iunie, ca un referendum local pentru schimbarea numelui judetului urmeaza sa fie organizat odata cu cel pentru redefinirea familiei. Daca referendumul local va trece, numele judetului Olt ar urma sa fie schimbat in Olt-Romanati. Schimbarea in actele cetatenilor se va face gratuit si in timp, pe masura ce actele de identitate expira. Romanatiul a fost defiintat odata cu reforma administrativa din 6 septembrie 1950, scrie realitateaoltului.ro. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...