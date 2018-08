Numerele caștigatoare extrase la tragerile loto de duminica, 19 august 2018

Duminică, 19 august, a avut loc noi extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc Rezultate Loto 6 din 49, 19 august 2018. Loto 6/49: 31, 15, 24, 18, 33, 35 Joker: 45, 30, 7, ...

Urmariti in direct pe site-ul Ziare.com marea finala a turneului WTA de la Cincinnati, Ohio, SUA, intre Simona Halep si Kiki Bertens, o sansa pentru lidera mondiala de a bifa al doilea mare trofeu in doua saptamani, dupa cel de la Montreal, cu incepere de la ora 21.

Zilele trecute, Tudor Ionescu, solistul formației Fly Project, a fost suprins într-o ipostază uluitoare. Artistul a fost fotografiat alături de un mare star internațional cu care s-a întreținut timp de aproximat o oră la o renumită cafenea.(CITEȘTE ȘI: Tudor Ionescu, colegul lui Dan Deneș de la Fly Project a fost surprins alături de DJ’ul Sak […] The post Tudor Ionescu, surprins în într-o ipostază uluitoare! Solistul de la Fly Project alături de un star internațional! FOTO EXCLUSIV appeared first on Cancan.ro.