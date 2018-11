Numerele caștigatoare extrase la tragerile loto de duminica 25 noiembrie 2018 dupa ora 18.35

Sediul unei televiziuni din Romania, spart de hoți! E incredibil ce au furat Sediul postului de televiziune Dunărea TV a fost spart în cursul nopții de vineri spre sâmbătă. Hoții au furat mai multe laptop-uri și o șurubelniță electrică. Din fericire, infractorii au fost prinși la doar câteva ore distanță după furt. Polițiștii din Cernavodă au fost sesizați, sâmbătă dimineață, în jurul orei 8,30, că sediul televiziunii din […] The post Sediul unei televiziuni din România, spart de hoți! E incredibil ce au furat appeared first on Cancan.ro.

Cum a scapat de amenda o femeie din Ploiești, prinsa fara bilet in autobuz O femeie în vârstă de 47 de ani, originară din Ploiești, a fost prinsă fără bilet pe traseul 40 de controlori. Ca să scape de sancțiunea financiară, aceasta a prezentat o legitimație mai veche, cu datele de identificare ale unei persoane decedate. În loc să plătească o amendă de 25 de lei, aceasta riscă acum […] The post Cum a scăpat de amendă o femeie din Ploiești, prinsă fără bilet în autobuz appeared first on Cancan.ro.

ANM a schimbat din nou prognoza. Cum va fi vremea in luna decembrie Meteorologii anunţă o iarnă capricioasă, cu episoade de viscol şi ger, deşi este prematur pentru o prognoză exactă a anotimpului friguros. ”E greu să spunem. Cu zece zile înainte, vom spune dacă vom avea zăpadă. În 2017, pe 24 decembrie aveam peste 20 de grade, pe 25 deja se schimbase vremea, iar pe 29 cod […] The post ANM a schimbat din nou prognoza. Cum va fi vremea în luna decembrie appeared first on Cancan.ro.

Gabriela Cristea e insarcinata in 5 luni, dar surpriza! Cum arata burtica ei Gabriela Cristea este însărcinată este din nou însărcinată, iar anul viitor va deveni mămică pentru a doua oară. Chiar dacă este gravidă în cinci luni, prezentatoarea TV are o siluetă de invidiat. Este super-sexy, fapt pe care l-a demonstrat la ziua de naștere a Cristinei Șișcanu, cu care este bună prietenă. Cristina Șișcanu a organizat […] The post Gabriela Cristea e însărcinată în 5 luni, dar surpriză! Cum arată burtica ei appeared first on Cancan.ro.

Aproximativ 30.000 de persoane si 2000 de invitati asista la slujba de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului Aproximativ 30.000 de oameni şi 2000 de invitaţi asistă duminică dimineaţa la slujba de sfinţire a Catedralei Mântuirii Neamului, printre oficialităţile prezente numărându-se premierul Viorica Dăncilă şi preşedintele Curţii Constituţionale, Valer Dorneanu, precum şi numeroşi oameni politici şi de cu ...

Marire si decadere: Carlos Ghosn neaga acuzatiile. Fostul sef de la Nissan, arestat pentru evaziune fiscala Fostul preşedinte al Nissan, Carlos Ghosn, arestat luni pentru suspiciuni de evaziune fiscală, neagă acuzaţiile care îi sunt aduse, a anunţat radioul naţional japonez NHK.

Proiect: Apele imbuteliate vor avea inscriptionate pe eticheta concentratia de nitriti si nitrati Deputatul PNL Corneliu Olar a depus, în procedură de urgenţă, la Senat un proiect legislativ prin care companiile de îmbuteliere a apei vor fi obligate să înscrie pe etichetele sticlelor sau ale recipientelor concentraţia de nitraţi şi nitriţi, exprimaţi în miligrame per litru.

Oana Roman, doliu: "L-am iubit ca pe un frate" Oana Roman deplange disparitia diplomatului roman Mihnea Constantinescu, un om foarte apropiat de tatal ei, Petre Roman....

A inceput ceremonia de sfințire a Catedralei Mantuirii Neamului La Catedrala Mânturii Neamului se desfăloară ceremonia de sfințire. La eveniment participă Patriarhul Daniel, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și credincioși veniți din toate colțurile țării. Ceremonia a început cu Slujba Acatistului Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina în Catedrala Națională, urmată de Sl ...