Numerologia zilei de nastere si horoscopul: Cum esti, in functie de data nasterii

Horoscop 2019 - Horoscopul numerelor. Astrologia si numerologia, impreuna, pot evidentia trasaturi de caracter pentru fiecare persoana, in functie de numarul zilei de nastere. Horoscopul si numerologia merg mana in mana. Orice cifra are o semnificatie si orice numar are o vibratie proprie care ne influenteaza in mod subtil. Fiecare zi din luna, de la 1 la 31, are secretele ei. Numerologia zilei de nastere - ziua de nastere 1 Detin darul minunat de a-i motiva pe ceilalti. Majoritatea celor nascuti pe 1 sunt ambitiosi, competitivi, apti sa-si croiasca un drum in viata si dornici sa atinga succesul. Fire puternica si independenta. Spirit de initiativa si organizare, calitati de lider. ...