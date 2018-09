Nunta momentului in familia regala! Ultimele detalii sunt puse la punct

nunta momentului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Printul Nicolae si logodnica sa, Alina Binder, pregatesc ultimele detalii in legatura cu nunta care va avea loc la Sinaia peste doua saptamani. Casino Sinaia este locatia selecta in care cei doi vor petrece alaturi de invitati momente de neuitat. Securisti pana la capat! Principele Nicolae a fost refuzat de securistul Radu Duda! La eveniment vor participa in jur de 300 de invitati din tara, dar si de peste hotare. Din pacate, nu si familia lui Nicolae, respectiv mama sa, Custodele Coroanei Margareta si celelalte principese, scrie click.ro. Cununia religioasa va avea loc la Biserica Sfantul Ilie din Sinaia, apoi invitatii vor fi asteptati intr-una din cele mai frumoase cladiri a orasului rega ...