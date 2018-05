Nunta regala in Marea Britanie. Prințul Harry se casatorește astazi cu Meghan Markle

FacebookTwitterAbonare Adresa de e-mail: Prinţul Harry (33 de ani) şi Meghan Markle (36 de ani), vedeta serialului ‘Suits’, se vor căsători sâmbătă, la ora 11.00 GMT. Ceremonia are avea loc în capela Saint George de pe domeniul castelului Windsor. Este locul unde Harry a fost botezat în urmă cu peste 30 de ani. Întreg orașul este pregătit de sărbătoare. Mii de admiratori ai monarhiei britanice au sosit încă de acum câteva zile. Sunt prezenți și jurnaliști din toată lumea: nunta va fi și un eveniment mediatic, transmis în direct, și se așteaptă să atragă la nivel global peste un miliard de telespectatori. Potrivit stiri.tvr.ro, toţi membrii casei regale au câte un rol la nuntă, în funcţie de rang şi popularitate. Până şi cei mai mici – prinţii George, de 4 ani, şi Charlotte, de 3 ani, copiii cuplului William şi Kate. George va fi unul dintre pajii mirelui, iar sora sa – printre fetele care țin trena miresei. Prinţul Charles, moştenitorul tronului, o conduce pe mireasă la altar, pentru că tatăl lui Meghan Markle este bolnav, se recuperează după o intervenție chirurgicală la inimă. Participă la nuntă mama afro-americană a lui Meghan, Doria Ragland, o instructoare de yoga. Nunta are loc în condiții de maximă securitate: în Regat nivelul de alertă teroristă este unul sever. Patrulează polițiști, și funcționează un sistem automat de vizualizare a plăcuțelor de înmatriculare. Familia Regală Română nu va participa la nuntă, pentru că nu are caracter de stat, ci va fi una privată. Însă le-a trimis un mesaj de felicitare Prințului Harry și viitoarei soții, Meghan Markle și un cadou inspirat de Coloana Infinitului a lui Constantin Brâncuși: o pereche de cercei și o brățară pentru Meghan și butoni pentru Prințul Harry, toate din aur. FacebookTwitterAbonare Adresa de e-mail: