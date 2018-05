NUNTA REGALA Meghan Markle a sosit la capela si ceremonia religioasa a inceput

Tariceanu despre Pilonul 2 de pensii: PNL strange semnaturi pentru ceva care nu se desfiinteaza FacebookTwitterAbonare Adresa de e-mail: Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat sâmbătă, la Timişoara, că Pilonul 2 de pensii nu se desfiinţează, ci este susţinut de ALDE, în timp ce PNL face campanie de strângere de semnături „pentru ceva care nu se desfii ...

Oficial de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti despre copilul de trei ani decedat dupa ce a mancat shaorma În data de 16.05.2018, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost sesizat cu privire la faptul că, în ziua de 15.05.2018, la ora 17.20, la Institutul Naţional de Boli Infecţioase 'Prof. Dr. Matei Balş' s-a produs decesul unui minor în vârstă de 3 ani, ca ...

Amintiri din copilarie cu Celentano! Poveștile lui Adrian Vancica. Video Adrian Văncică a rememorat pentru click.ro acea perioadă din copilărie când nu ezita să meagă la furat cireșe. Crescut la casă, undeva la periferia vechii capitale a Țării Românești, Târgoviște, „Celentano”, cum e azi arhicunoscut după rolul interpretat în serialul „Las Fierbinți”, spune că nu-și va uita niciodată cele mai fericite momente ale copilăriei.

S-au reluat croazierele cu vaporul in Clisura Dunarii. Cat costa un bilet Croazierele cu vaporul în Clisura Dunării, cel mai spectaculos defileu al fluviului, au fost reluate, de sâmbătă, traseul fiind stabilit pentru două ore, iar un bilet costă 40 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii, anunță Mediafax

NUNTA REGALA: Meghan Markle, atacata de mama-soacra NUNTA REGALĂ: Prințul Harry și Meghan Markle şi-au jurat dragoste eternă într-o atmosferă în care basmul s-a împletit cu istoria, într-o ceremonie urmărită, din faţa televizoarelor, de milioane de oameni Citește mai departe...

De ce nunta Prințului Harry cu Meghan Markle ofera un mesaj puternic de autenticitate Încă de când s-a aflat că formează un cuplu, presa de pe întreg mapamondul „a fost cu lupa” asupra celor celor doi proaspăt căsătoriți: Ducele și Ducesa de Sussex. Ulterior, când s-a aflat de logodnă, respectiv nuntă au început să curgă și criticile, dar și încălcarea regulilor vechi de sute de ani.Una dintre acestea se […] The post De ce nunta Prințului Harry cu Meghan Markle oferă un mesaj puternic de autenticitate appeared first on Cancan.ro.

Marian Godina s-a casatorit cu Georgiana. Ce rochie superba a purtat mireasa Marian Godină, polițistul haios din Brașov, s-a căsătorit cu Georgiana Dascălu, femeia alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste, de mai mult timp. Coincidența face ca nunta lor să aibă loc în aceeași cu cea a Prințului Harry și a lui Meghan Markle, aspect de care s-au amuzat chiar ei. Marian Godină s-a […] The post Marian Godină s-a căsătorit cu Georgiana. Ce rochie superbă a purtat mireasa appeared first on Cancan.ro.

Andreea Marin are probleme de sanatate! Cine este barbatul care o ajuta sa-și revina Andreea Marin a recunoscut că are probleme de sănătate, dar spune că a învățat să treacă peste ele după ce a cunoscut un tânăr de 20 de ani, imobilizat de la gât în jos, care i-a dat o elcție de viață. Andreea Marin și Cristian s-au întâlnit la un centru de recuperare medicală și sportivă. La […] The post Andreea Marin are probleme de sănătate! Cine este bărbatul care o ajută să-și revină appeared first on Cancan.ro.