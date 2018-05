NUNTA REGALA Meghan Markle si printul Harry au fost casatoriti

Fosta actriţă Meghan Markle şi prinţul Harry şi-au spus "da" în faţa lui Dumnezeu, a membrilor familiilor, a invitaţilor şi a milioane şi milioane de telespectatori din întreaga lume, sâmbătă, în cadrul unei ceremonii somptuoase desfăşurate la capela St. George din castelul Windsor. Foto: (c) Andrew Matthews/Pool via REUTERS Mireasa a intrat singură în capelă şi a început să păşească spre altar. După puţin timp i s-a alăturat prinţul Charles, tatăl prinţului Harry, care a condus-o până în faţa altarului. AGERPRES/(AS - editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea) Citeşte şi: * NUNTĂ REGALĂ Meghan Markle a sosit la capelă şi ceremonia religioasă a început * NUNTĂ REGALĂ Prinţul Harry a sosit la capelă pentru nuntă * NUNTĂ REGALĂ Ploaie de stele la nunta anului * NUNTĂ REGALĂ Florile preferate ale prinţesei Diana decorează altarul pentru nuntă * NUNTĂ REGALĂ ''Ziua Z'' pentru prinţul Harry şi Meghan Markle Foto: (c) Owen Humphreys/Pool via REUTERS * NUNTĂ REGALĂ Meghan va purta o verighetă din aur galez, iar prinţul Harry din platină Foto: (c) Jonathan Brady/Pool via REUTERS * NUNTĂ REGALĂ Oprah Winfrey, printre primii invitaţi celebri care au sosit la eveniment * NUNTĂ REGALĂ Absentă de la Roma, Serena Williams este pregătită pentru nunta ''unor prieteni'' Foto: (c) Odd ANDERSEN/Pool via REUTERS * NUNTĂ REGALĂ Prinţul Harry şi Meghan Markle vor primi titlul de duce şi ducesă de Sussex Foto: (c) Dominic Lipinski/Pool via REUTERS * NUNTĂ REGALĂ Mii de oameni se adună la Windsor pentru nunta anului Foto: (c) Yui Mok/Pool via REUTERS