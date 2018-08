NUNTA REGALA Printul Harry a sosit la capela pentru nunta

Prinţul Harry a intrat în capela St. George din castelul Windsor, însoţit de fratele său, care îi este şi cavaler de onoare, prinţul William, pentru căsătoria cu fosta actriţă americană Meghan Markle, transmite DPA: Danny Lawson/Pool via REUTERS Cei doi fraţi poartă uniforme militare ale regimentului Blues and Royals, croite special pentru eveniment de firma londoneză Dege & Skinner. Gareth Fuller/Pool via REUTERS De asemenea, la ceremonie a sosit şi tatăl mirelui, prinţul Charles, urmat la scurt timp de regina Elisabeta a II-a, alături de soţul său, ducele de Edinburgh.AGERPRES/(AS - editor: Codruţ Bălu)