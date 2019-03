Nutriensa® – gama de suplimente alimentare a companiei Antibiotice, prezenta la cea mai importanta Conferinta de Fitoterapie din Romania  

Macheta NUTRIENSA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa succesul incontestabil al primei editii, in perioada 29-30 martie, se desfasoara cea de-a doua Conferinta de Fitoterapie Practica sub egida Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” ce are ca tema “Compusii bioactivi si extracte vegetale – beneficii pentru sanatate. In cele doua zile de sesiuni stiintifice dedicate fitoterapiei, este prezentata practicienilor posibilitatea fundamentarii pe baze documentate, a utilizarii eficiente si in conditii de siguranta pentru pacient, a produselor farmaceutice ce contin extracte vegetale. Noutatile prezentate in aceasta conferinta, care reprezinta o platforma educationala valoroasa pentru cei aproape 700 de participan ...