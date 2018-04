Nutritionistul Cornelia Marin: Cea mai mare greseala care duce la ingrasare

Kilograme in plus google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Invitata intr-o emisiune TV, Cornelia Marin, nutritionistul emisiunii „Ajutor! Vreau sa slabesc!“, a vorbit despre ce criterii trebuie sa avem in vedere atunci cand vrem sa scapam dekilogramele in plus. Cantitatea si calitatea preparatelor sunt cele mai importante criterii atunci cand vine vorba de slabit, este de parere Cornelia Marin. "Cel mai greu este sa-ti schimbi stilul de viata atunci cand familia nu te sustine. Am observat in jurul meu, nu doar in emisiune, ca sotul declara ca-si sustine sotia, dar cand se asaza la masa alege alimente care nu fac parte din noul stil alimentar al partenerei. Cu cat motivatia este mai puternica, si ea creste atunci cand apar ...