Nutritionistul Mihaela Bilic despre cum sa slabim rapid: "Renuntati o luna la asta si veti slabi, va promit!"

Lupta pentru o silueta impecabila incepe, de cele mai multe ori, in farfurie. Facand cele mai bune alegeri atunci cand vine vorba despre alimentatie si transformand sportul intr-un obicei zilnic, grasimea depusa in cele mai inestetice zone incepe sa dispara. Pentru cei care isi doresc sa slabeasca rapid, nutritionista Mihaela Bilic are un sfat pretios si foarte usor de pus in practica. Se vorbeste tot timpul despre mancatul sanatos, insa cei care sunt la dieta intampina deseori dificultati la acest capitol, tocmai pentru ca nu stiu care sunt alimentele la care ar trebui sa renunte pentru ca rezultatele sa apara rapid. Chiar daca aleg sa manance fructe, legume sau carne slaba, kilogramele in plus se incapataneaz ...